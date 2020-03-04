Джабаров объяснил необходимость саммита лидеров «пятерки» СБ ООН

«Это хорошая новость и очень важный сигнал, потому что 75 лет назад пять государств приняли решение о создании ООН. Более нескольких десятков лет эта организация обеспечивала мир на нашей планете. К сожалению, в последнее время этот механизм дал сбой и мы видим, что часто возникают конфликтные ситуации, в которых ООН не может оказать воздействие и влияние на агрессора», — заявил сенатор.

Джабаров признал, что предложение российского лидера Владимира Путина провести саммит в нынешнем положении является очень важным.

Он также отметил важность согласия Трампа. По мнению сенатора, после решения России и США провести саммит, остальные страны согласятся на него.

«Очень важно, чтобы встреча состоялась. Необходимо выработать меры по повышению роли ООН», — подчеркнул Джабаров.