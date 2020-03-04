    04 марта 2020, 03:29

    Джабаров объяснил необходимость саммита лидеров «пятерки» СБ ООН

    Ирина Нагайникова

    Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал согласие президента США Дональда Трампа на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН. Об этом сообщил сайт RT.

    «Это хорошая новость и очень важный сигнал, потому что 75 лет назад пять государств приняли решение о создании ООН. Более нескольких десятков лет эта организация обеспечивала мир на нашей планете. К сожалению, в последнее время этот механизм дал сбой и мы видим, что часто возникают конфликтные ситуации, в которых ООН не может оказать воздействие и влияние на агрессора», — заявил сенатор.

    Джабаров признал, что предложение российского лидера Владимира Путина провести саммит в нынешнем положении является очень важным.

    Он также отметил важность согласия Трампа. По мнению сенатора, после решения России и США провести саммит, остальные страны согласятся на него.

    «Очень важно, чтобы встреча состоялась. Необходимо выработать меры по повышению роли ООН», — подчеркнул Джабаров.