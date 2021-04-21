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    21 апреля 2021, 10:56

    Джабаров не увидел смысла в предложении Зеленского о встрече с Путиным

    Полина Петрова

    Первый зампред Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что не видит смысла в предложении президента Украины Владимира Зеленского о встрече с главой России Владимиром Путиным в Донбассе, написал ТАСС.

    Джабаров не увидел смысла в предложении Зеленского о встрече с Путиным

    По его мнению, слова Зеленского являются заявлением хорошего актера. Джабаров думает, что Донбасс тяжело назвать украинским, так как ЛНР и ДНР не признают нынешнюю власть на Украине, сообщила «Парламентская газета».

    «О чем говорить с ним после того, как он, по сути, развязал новые столкновения на границе? Россия не является стороной конфликта», — отметил политический деятель.

    Он считает, что главе Украины нужно встречаться с лидерами непризнанных республик и с ними определять дальнейшую судьбу региона.