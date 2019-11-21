Джабаров назвал заявления украинского министра комичными

Последний шанс урвать побольше. Чем закончится спор «Нафтогаза» и «Газпрома» Подробнее

«Непонятно, почему на Украине хотят осуждать Данию за её решения. Всё это выглядит комично. Ради того, чтобы вернуть российский газ в свою ГТС, Киев постоянно пытается как-то саботировать другие маршруты. При этом, когда Россия предлагает Украине сохранить транспортировку, они её сразу отвергают. Думаю, что никаких последствий данное решение иметь не может, Дания не обратит на него внимания и ни один нормальный суд не станет рассматривать подобные апелляции», — объяснил сенатор.

Ранее появилась информация, что Киев хочет подать апелляцию на разрешение о строительстве газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании.

«Действительно, „Северный поток — 2“ всё равно как-то будет реализовываться. На то разрешение, которое они получили недавно от Дании, мы сейчас рассматриваем возможности как-то, с точки зрения экологии, подавать апелляцию», — заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.