Джабаров назвал условие отмены контрсанкций

Он сказал, что это произойдет, если Европа первая пойдет на уступки. Россия никогда не была инициатором, поэтому всегда готова идти навстречу, заявил Джабаров.

«Но как можно отменять санкции против стран Балтии, которые на любом международном форуме, на любой площадке пытаются навесить на Россию все, что можно и нельзя?» — пояснил он.