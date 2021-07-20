Джабаров назвал обещания Порошенко вернуть Крым ненаучной фантастикой

Бывший украинский президент Петр Порошенко, который пообещал мусульманам вернуть Крым Украине через год, в очередной раз занялся популизмом. Такое мнение сенатор Владимир Джабаров выразил в разговоре с «360».

«Господин Порошенко взывает к мусульманам, имея в виду крымских татар. Понятно, сегодня праздник Курбан-байрам. Дело в том, что Порошенко не представляет никого из числа крымских татар, проживающих в Крыму, которые пользуются своим языком как государственным», — сказал Джабаров.

Он отметил, что странно слышать от бывшего президента Украины какие-то заявления по Крыму. Ведь весной 2014 году Порошенко пришлось чуть ли не бежать с полуострова.

«Народ был возмущен его заявлениями. Поэтому эти заявления о возврате Крыма — это из области ненаучной фантастки. Серьезно к ним относится не надо. Он занимается обычным популизмом», — добавил представитель Совета Федерации.

По его словам, бывший президент Украины в последние годы своего правления занимался исключительно популизмом. Сенатор напомнил, что просто так отдыхать в Крыму можно всем гражданам Украины и стран бывшего СНГ.

«Крым принадлежал Украине по незаконному волюнтаристскому решению [Никиты] Хрущева всего 60 лет. А до этого 300 лет он был в составе Российской империи, Советского Союза, завоеван советскими войсками в многолетних войнах, в том числе с Османской империей. Так что не Украине говорить о Крыме, как о своей потерянной территории», — заключил Джабаров.

Петр Порошенко пообещал отобрать Крым у России за год. По случаю исламского праздника Курбан-байрам он обратился к крымским татарам и «всем украинским мусульманам». Политик выразил надежду на то, что общими усилиями Украине удастся вернуть себе полуостров. Он добавил, что уже через год мусульмане смогут отмечать свой праздник в Крыму, который войдет в состав Украины.