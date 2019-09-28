Дырявым сумкам предсказали мировую популярность

Ведущий дизайнер Вирджил Абло, предложивший миру дырявые сумки, заявил по этому поводу, что он таким образом бросает сознательный вызов самому пониманию того, что такое сумка. По мнению модельера, следует как можно громче заговорить о современной моде и уличной одежде.

В сумку от Абло не помещается ничего. Она остается не более чем модным аксессуаром, практическая польза от которого стремится к нулю. Тем не менее многие идеи дизайнера стали мировыми хитами — в частности, он заставил модников выстраиваться в очереди за моделями, которые еще несколько лет назад считали «одеждой для нищих». Вот и сейчас критики предсказывают оглушительный успех новой идее модельера.

К слову, дырявые сумки уже были в истории. Например, во времена СССР в стране были популярны так называемые «авоськи» — сетчатые сумки, которые в свернутом состоянии можно было спрятать в кулаке. Герой романа Кира Булычева «Сто лет тому вперед» Коля Герасимов в экранизации романа «Гостья из будущего» попал в будущее именно с авоськой, в которой он контрабандой пронес стеклянные молочные бутылки.