08 февраля 2024, 03:25
Дым заметили на первом энергоблоке АЭС «Цуруга» в Японии
На атомной электростанции «Цуруга» в Японии заметили дым. Об этом сообщил телеканал NHK.
Дым зафиксировали в месте турбинного отсека на первом энергетическом блоке. По данным правоохранителей, никто не пострадал. C 2017 года на первом энергоблоке проводят работы по демонтажу реактора.
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Ранее специалисты зафиксировали утечку на оборудовании по очистке радиоактивной воды на японской АЭС «Фукусима». Вода, в которой оказались радионуклиды, вытекала из трубы очистительного аппарата. По данным журналистов, из оборудования утекло 5,5 тонны зараженной жидкости. При этом попадания вредной воды в океан не допустили.
Минувшей осенью стало известно, что в море обнаружили тритий после сброса воды с АЭС «Фукусима-1». Концентрация вещества в акватории составила 10 беккерелей на литр.
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