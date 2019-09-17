Дым от лесных пожаров в Индонезии охватил Сингапур и Малайзию. Видео

Многочисленные лесные пожары охватили Индонезию еще в конце июля. Причиной стала сильная засуха в этом году. Помимо этого, индонезийские фермеры часто используют огонь для расчистки земли под плантации. Пожары могут тлеть неделями, создавая удушливый дым, который распространяется на территории соседних стран — Сингапура и Малайзии.

В Индонезии, в частности на острове Суматра, и на острове Борнео, который является единственным морским островом, разделенный между Индонезией, Малайзией и Брунеем, сгорели лесные массивы, пишет издание Le Monde.

За последние недели Индонезия направила тысячи специалистов для тушения пожаров после объявления чрезвычайной ситуации в шести провинциях на островах Суматра и Борнео.

Суматра погрузился в густой дым, который застилает небо. Местные жители делятся в социальных сетях фотографиями и видеозаписями последствий лесных пожаров. Большинство школ в стране были закрыты.

Многие сравнивают лесные пожары в Индонезии с огнем, охватившим Амазонию, и уничтожающим крупнейший тропический лесной массив в мире.