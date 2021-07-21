Дым от лесных пожаров на западе США дошел до Нью-Йорка

Дым от лесных пожаров в штатах Орегон, Вашингтон и Калифорния (США), дошел до Восточного побережья страны и вскоре накроет Нью-Йорк. Об этом говорится в материале The New York Post со ссылкой на старшего метеоролога Accuweather Карла Эриксона.

Дым из западных штатов, который прошел над районом Великих озер и через магистраль I-95, проходящей с севера на юг по всему Восточному побережью, накроет Нью-Йорк утром, отметил метеоролог.

«То, что обычно было бы просто приятным солнечным днем с голубым небом, вероятно, будет иметь молочно-туманный оттенок», — предупредил Эриксон.

Но несмотря на туманы над городом, как заверил специалист, жителям не стоит беспокоиться из-за качества воздуха, поскольку дым пройдет над городом слишком высоко.

«Дым будет не у поверхности. Он будет очень высоко в атмосфере, где-то на высоте 10 000 — 20 000 футов», — объяснил метеоролог.

При этом, по информации корреспондента ТАСС, в городе чувствуется запах гари, а также заметна дымка, и солнце приобрело красный оттенок. В воздухе превышено содержание вредных веществ, поэтому городские власти рекомендуют тем жителям Нью-Йорка, которые страдают астмой или испытывают проблемы с сердцем, не выходить из дома по крайней мере днем.

На сегодняшний день на Западе США насчитывается 13 природных пожаров, крупнейший — в штате Орегон. Он продолжается с 6 июля, его площадь составляет свыше 1,5 тысячи квадратных километров.