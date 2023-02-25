Мир 25 февраля 2023, 18:11 Дым над городом. Украинские СМИ поделились кадрами из Угледара Украинское издание «Страна.ua» опубликовало кадры из окутанного дымом Угледара

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Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» опубликовал кадры из Угледара. Судя по видео, над городом стелется густой дым.

СМИ также сообщило о «продолжающихся атаках» в окрестностях Угледара. Никаких подробностей об этом нет.

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Утром на всей территории Украины, а также на подконтрольной ей территории Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей объявляли воздушную тревогу. В данный момент, судя по карте воздушных тревог Украины, оповещения не действуют ни в одном ее регионе, а значит, все спокойно.

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Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков доложил на брифинге о том, что российские артиллерия и авиация за сутки нанесли ВСУ комплексное огневое поражение в районах трех населенных пунктов, в том числе Угледара. Кроме того, в окрестностях Угледара удалось уничтожить склад с украинскими боеприпасами.

Целью ВС России на Украине являются исключительно объекты военного управления и связанные с ними объекты энергетической инфраструктуры.