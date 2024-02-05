Мир 05 февраля 2024, 10:25 Двукратное подорожание газа во Франции связали с «идиотскими» антироссийскими санкциями Политик Филиппо призвал отменить антироссийские санкции из-за скачка цен на газ Unsplash

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Во Франции призвали отменить антироссийские санкции, остановить либерализацию рынка энергоносителей и выйти из Евросоюза. Лидер политического движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил об этом в своем X (бывшем Twitter).

«Новый огромный рост цен на газ в следующем июле — от 5,5% до 10%. Новое безумие, которое обременит миллионы французских домохозяйств и множество предприятий», — заявил он.

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Политик объяснил скачок цен двумя причинами. Во-первых, «идиотскими», как он написал, антироссийскими санкциями, из-за которых Франции пришлось покупать топливо у других поставщиков за более высокую цену. Во-вторых, политикой Евросоюза в части либерализации рынка энергоносителей. Флориан Филиппо призвал отменить рестрикции и выйти из сообщества.

Еврокомиссия подготовила новый пакет санкций с расширением черного списка лиц и предприятий, но без дополнительных запретов на импорт российской продукции. Европейские политики рассчитывали принять его к годовщине спецоперации на Украине.