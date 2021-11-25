Двухнедельный локдаун вводят власти Словакии

Власти Словакии объявили общенациональный локдаун, который продлится в стране две недели. Жителям нельзя будет выходить на улицу в ночное время, а также проводить общественные мероприятия. Также закроются кафе и рестораны. Об этом написал ОТР.

Новый локдаун связан с высоким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. В медучреждениях для больных не хватает мест, при этом граждане не очень активно ставят прививку от коронавируса.

Например, в Германии местные жители накануне вышли на улицы городов с требованием отменить обязательную вакцинацию и ковид-паспорта. Также сотни митингующих вышли на улицу Цюриха с аналогичными требованиями, однако затем разошлись по домам.