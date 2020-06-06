    06 июня 2020, 07:27

    Двухмоторный самолет разбился в США. Пять человек погибли

    Юлия Булыгина

    В американском штате Джорджия пять человек погибли при крушении двухмоторного самолета Piper PA-31T. Момент падения самолета попал на видео.

    Как сообщил телеканал Fox 5 со ссылкой на власти, в момент крушения на борту находились пять человек: пилот и четыре члена семьи, среди которых двое детей. Они летели из Флориды в Индиану на похороны.

    Все пять тел нашли в районе крушения самолета.

    Сообщается, что Piper PA-31T попал в шторм над округом Патнам. Однако пока это официально не объявлено причиной крушения самолета.

    Известно, что самолет вылетел из аэропорта Уиллистон около 14:00 по местному времени, крушение произошло чуть больше чем через час после взлета.

    Национальный совет по безопасности на транспорте написал в Twitter, что подключился к расследованию крушения.