Двухмоторный самолет разбился в США. Пять человек погибли

В американском штате Джорджия пять человек погибли при крушении двухмоторного самолета Piper PA-31T. Момент падения самолета попал на видео.

Как сообщил телеканал Fox 5 со ссылкой на власти, в момент крушения на борту находились пять человек: пилот и четыре члена семьи, среди которых двое детей. Они летели из Флориды в Индиану на похороны.

Все пять тел нашли в районе крушения самолета.

Сообщается, что Piper PA-31T попал в шторм над округом Патнам. Однако пока это официально не объявлено причиной крушения самолета.

Известно, что самолет вылетел из аэропорта Уиллистон около 14:00 по местному времени, крушение произошло чуть больше чем через час после взлета.

Национальный совет по безопасности на транспорте написал в Twitter, что подключился к расследованию крушения.