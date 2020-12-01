Двухметровый фаллос украли с горы в Германии

Правоохранители не знают, можно ли это считать преступлением, так как хозяин скульптуры неизвестен.

Местные жители считают, что это был подарок на день рождения. Именинник его не оценил и принес скульптуру на гору. После чего она стала достопримечательностью.

Ранее чемпион России по парковой скульптуре Александр Ивченко создал фигуру «коронавируса». Позже он сжег ее на глазах у жителей Воронежа. По его словам, это было сделано для победы над страхом перед пандемией COVID-19.

Ивченко признался, что вся его семья перенесла эту болезнь. Как только тесты показали отрицательный результат, он реализовал задуманное. Мастер олицетворил инфекцию, создав деревянную скульптуру. Первым делом он поделился образом будущей фигуры в социальных сетях. Большое число подписчиков поддержало мастера.

Художник пояснил, что подобная визуализация страха и его показательное уничтожение является отдушиной для людей. Житель Воронежа заметил, что бояться в разы тяжелее, чем болеть. Он заключил, что проще терпеть физическую боль, чем страх за своих близких.