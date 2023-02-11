11 февраля 2023, 18:28
Двухмесячного младенца достали из-под завалов в Турции спустя 5 дней после землетрясения
Турецкие спасатели достали из-под завалов ребенка спустя 128 часов после землетрясения
Турецкие спасатели нашли под завалами двухмесячного ребенка. Он пробыл под руинами разрушенного здания 128 часов. Об этом сообщило агентство Anadolu.
«Обнаружив звук, исходящий от обломков многоквартирного дома в районе Антакья города Хатай, группы сосредоточили свою работу на одном месте. В результате удалось спасти младенца, которому, предварительно, около двух месяцев», — уточнили в материале.
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О состоянии ребенка данных не поступало. Его увезли на скорой в больницу.
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По последним данным, число жертв землетрясения в Турции превысило 21 тысячу. Более 80 тысяч человек пострадали.
Спасательные работы ведутся круглосуточно уже шестые сутки. Несмотря на то, что с момента первых подземных толчков прошло уже много времени, информация о выживших продолжает поступать.
Через 116 часов после землетрясения удалось спасти 20-летнего парня, найденного под завалами в Кахраманмараше. Чуть ранее спасатели нашли и передали медикам женщину с четырехлетней дочерью. Они дожидались спасателей почти 90 часов.
Ранее эксперты оценили силу произошедшего землетрясения — оно приблизились к взрыву 500 атомных бомб.
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Землетрясение на юге Турции
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