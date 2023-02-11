Мир 11 февраля 2023, 18:28 Двухмесячного младенца достали из-под завалов в Турции спустя 5 дней после землетрясения Турецкие спасатели достали из-под завалов ребенка спустя 128 часов после землетрясения РИА «Новости»

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Турецкие спасатели нашли под завалами двухмесячного ребенка. Он пробыл под руинами разрушенного здания 128 часов. Об этом сообщило агентство Anadolu.

«Обнаружив звук, исходящий от обломков многоквартирного дома в районе Антакья города Хатай, группы сосредоточили свою работу на одном месте. В результате удалось спасти младенца, которому, предварительно, около двух месяцев», — уточнили в материале.

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О состоянии ребенка данных не поступало. Его увезли на скорой в больницу.

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По последним данным, число жертв землетрясения в Турции превысило 21 тысячу. Более 80 тысяч человек пострадали.

Спасательные работы ведутся круглосуточно уже шестые сутки. Несмотря на то, что с момента первых подземных толчков прошло уже много времени, информация о выживших продолжает поступать.

Через 116 часов после землетрясения удалось спасти 20-летнего парня, найденного под завалами в Кахраманмараше. Чуть ранее спасатели нашли и передали медикам женщину с четырехлетней дочерью. Они дожидались спасателей почти 90 часов.

Ранее эксперты оценили силу произошедшего землетрясения — оно приблизились к взрыву 500 атомных бомб.