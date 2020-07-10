Двухлетний ребенок впервые станет моделью Vogue

В очередном номере журнала опубликуют рекламу бренда детской одежды Gigi Vi Boutique, который создала мама девочки Софи Ховард. Дочка снялась в новой коллекции марки, ее фотографии разместят на страницах Vogue.

«Моя дочь является лицом моего бренда. Это удивительно, понимаете, она получила такой шанс, который мало кто получает за всю свою жизнь», — рассказала Ховард.

На кадрах для глянца ребенок позировал в платьях Gigi Vi Boutique с разным принтом. На фотографиях девочка бежит по траве и сидит под деревом с собранными в хвост волосами.

Самым юным автором цифровой обложки Vogue оказалась 16-летняя россиянка Настя Ковтун из Пермского края. Она изобразила на мартовском номере американской версии Vogue певицу Билли Айлиш.

Ранее итальянский Vogue первым выпустил номер с белой обложкой, поверх которой идет название журнала неизменным шрифтом. Так журнал поддержал медиков, которые борются с коронавирусом. Журналистка Арина Холина считает, что на обложках все чаще будут появляться обычные люди, потому что «глянцевые журналы — не яхты ручной работы».