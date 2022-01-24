Двухлетний ребенок в США накупил мебели на 130 тысяч рублей, играя с маминым телефоном

В США 22-месячный ребенок из Нью-Джерси заигрался с маминым телефоном и случайно заказал домой мебель на 1700 долларов (около 130 тысяч рублей). Этот случай — еще одна веская причина ограничить детей в пользовании гаджетами, сообщило New York Post.

Семья Кумар только недавно переехала в новый дом. Они сильно удивились, когда в один из дней обнаружили на крыльце несколько коробок с посылками из магазина Walmart, которые не заказывали.

Оказалось, что мебелью без ведома супругов закупился их 22-месячный сын. Мама малыша рассказала, что ребенок любит играться с ее телефоном. И особенно мальчик увлекся интернет-магазином, где добавлял в корзину все подряд, а потом беспорядочно щелкал куда попало.

«Что бы там ни было, он просто щелкал, и все платежи прошли», — поведала молодая мама.

Малыш успел накупить разной мебели на 1700 долларов. Теперь у них дома очень много стульев.

Курьеры доставляли посылки одну за другой. В Walmart пообещали, что вернут деньги за все товары, которые не пригодились семье.

Невролог Ольга Голубинская ранее рассказала «360», как гаджеты и соцсети влияют на мозг.