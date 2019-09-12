Двухлетний ребенок поднял стекло машины и убил свою мать в Белоруссии

В Белоруссии скончалась 20-летняя женщина, которой зажало шею стеклоподъемником автомобиля. Следователи не исключают, что на кнопку поднятия стекла могла нажать ее двухлетняя дочь.

«По предварительным данным, женщина попыталась достать двухлетнюю дочь из салона машины через открытое окно. Возможно, в этот момент девочка нажала кнопку стеклоподъемника», — рассказал агентству Sputnik официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

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По его словам, 31 августа женщина вместе с семьей гостила в деревне Старое Село в Брестской области, когда случилось происшествие. Ее нашел муж, когда она еще была жива, но находилась без сознания зажатой стеклом передней левой двери автомобиля. Мужчина разбил стекло, освободил свою жену и вызвал скорую. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. 7 сентября она скончалась в реанимационном отделении брестской больницы.

После происшествия следователи начали проверку.

По информации The Daily Mail, девушка приехала в гости, чтобы отпраздновать свое 21-летие.