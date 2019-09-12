Двухлетний ребенок поднял стекло машины и убил свою мать в Белоруссии
«По предварительным данным, женщина попыталась достать двухлетнюю дочь из салона машины через открытое окно. Возможно, в этот момент девочка нажала кнопку стеклоподъемника», — рассказал агентству Sputnik официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
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По его словам, 31 августа женщина вместе с семьей гостила в деревне Старое Село в Брестской области, когда случилось происшествие. Ее нашел муж, когда она еще была жива, но находилась без сознания зажатой стеклом передней левой двери автомобиля. Мужчина разбил стекло, освободил свою жену и вызвал скорую. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. 7 сентября она скончалась в реанимационном отделении брестской больницы.
После происшествия следователи начали проверку.
По информации The Daily Mail, девушка приехала в гости, чтобы отпраздновать свое 21-летие.