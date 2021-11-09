Двухэтажный дом рухнул в турецком городе Малатья

В городе Малатья на востоке Турции рухнуло двухэтажное здание. Спасатели достали из-под завалов 14 человек. Двое из них получили серьезные травмы. Остальные не пострадали. Об этом сообщил местный телеканал NTV.

«Мы прикладываем максимальные усилия, чтобы спасти оказавшихся под завалами людей», — заявил мэр города Селахаттин Гюркан. Он уточнил, что экстренные службы уже спасли 14 человек.

Информации о точной причине ЧП пока нет. СМИ сообщили, что дом мог рухнуть из-за ветхости или ремонта, который проходил в одном из магазинов на первом этаже. Гюркан уточнил, что это пока неофициальная информация. По его данным, под обломками могут находиться еще около 10 человек.

Спасатели предприняли все необходимые меры безопасности в районе происшествия: они огородили территорию и следят за тем, чтобы туда никто не попал. На помощь местным специалистам экстренных служб приехали коллеги из десятка близлежащих населенных пунктов.