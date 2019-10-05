Двухэтажный автобус с пассажирами перевернулся в Англии
Более 10 человек получили различные травмы по время аварии на севере Англии. Они попали в ДТП, ехав на двухэтажном автобусе, который по дороге перевернулся. Об этом сообщает The Telegraph.
Авария произошла утром 5 октября в английском графстве Девон на трассе А385. Как стало известно, из 10 пострадавших один находится в тяжелом состоянии. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Остальных пассажиров также отправили в больницы.
«Мы можем подтвердить, что водителя автобуса не арестовали, но он помогает полиции расследовать инцидент», - сказано в заявлении пресс-службы полиции Девона и Корнуолла.
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Сейчас на месте происшествия работают врачи скорой помощи, пожарные и сотрудники полиции. Также к автобусу отправили спасательный вертолет.
Все обстоятельства и причины произошедшего ДТП пока выясняются.