Двухэтажный автобус с пассажирами перевернулся в Англии

Авария произошла утром 5 октября в английском графстве Девон на трассе А385. Как стало известно, из 10 пострадавших один находится в тяжелом состоянии. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Остальных пассажиров также отправили в больницы.

«Мы можем подтвердить, что водителя автобуса не арестовали, но он помогает полиции расследовать инцидент», - сказано в заявлении пресс-службы полиции Девона и Корнуолла.

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Сейчас на месте происшествия работают врачи скорой помощи, пожарные и сотрудники полиции. Также к автобусу отправили спасательный вертолет.

Все обстоятельства и причины произошедшего ДТП пока выясняются.