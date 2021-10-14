Двух жителей Киргизии задержали по подозрению в финансировании теракта

Двух жителей Киргизии задержали по подозрению в финансировании терактов за границей, сообщило со ссылкой на пресс-службу Киргизской службы национальной госбезопасности радио «Sputnik Кыргызстан».

Подозреваемых в финансировании терактов за рубежом жителей Киргизии задержали сотрудники национальной госбезопасности.

По информации радио Sputnik, ссылающегося на пресс-службу ГКНБ, мужчин задержали в результате проведения контртеррористической операции, после чего их по решению суда поместили в СИЗО.

Задержанным жителям Киргизии, по информации силовиков, 31 и 33 года. Их подозревают в финансировании теракта за рубежом, жертвами которого стали 39 человек. Радио Sputnik отметило, что в пресс-службе не сказали, о каком конкретно теракте идет речь, но под его описание подходит случай в стамбульском ночном клубе, произошедший в 2017 году.

Исполнителя тех терактов турецкий суд приговорил к 40 пожизненным заключениям. Стрельбу в ночном клубе в ночь на 1 января 2017 года устроил уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов.