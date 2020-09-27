Двух врачей в США обвинили в смерти 76 обитателей дома ветеранов
Как сообщил портал Just the news, 50-летний Беннет Уолш и 71-летний Дэвид Клинтон работали в доме ветеранов города Холиока (Массачусетс). Каждому из них предъявлено по пять обвинений, в частности, в преступной халатности, а также причинения телесных повреждений или жестоком отношении к пожилым людям или инвалидам.
Сотрудники дома ветеранов 27 марта объединили два отделения по 42 человека в каждом, где лежали пациенты с деменцией, в которых находили как здоровые, так и больные люди. В учреждении не хватало персонала. В комнаты, рассчитанные на четыре человека сгоняли по шесть пациентов, что позволило заразному заболеванию распространиться с угрожающей скоростью.
Слушание дела состоится в Верховном суде округа Хэмпден.
Газета The Washington Post обвинила Пентагон в том, что он потратил полученный для приобретения и производства средств защиты от коронавируса миллиард долларов на покупку оружия.