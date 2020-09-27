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    27 сентября 2020, 03:14

    Двух врачей в США обвинили в смерти 76 обитателей дома ветеранов

    Анастасия Кукова

    Генеральный прокурор штата Массачусетс предъявил двум врачам обвинения в преступной халатности в связи с гибелью по меньшей мере 76 постояльцев дома ветеранов, умерших от COVID-19.
    Двух врачей в США обвинили в смерти 76 обитателей дома ветеранов

    Как сообщил портал Just the news, 50-летний Беннет Уолш и 71-летний Дэвид Клинтон работали в доме ветеранов города Холиока (Массачусетс). Каждому из них предъявлено по пять обвинений, в частности, в преступной халатности, а также причинения телесных повреждений или жестоком отношении к пожилым людям или инвалидам.

    Сотрудники дома ветеранов 27 марта объединили два отделения по 42 человека в каждом, где лежали пациенты с деменцией, в которых находили как здоровые, так и больные люди. В учреждении не хватало персонала. В комнаты, рассчитанные на четыре человека сгоняли по шесть пациентов, что позволило заразному заболеванию распространиться с угрожающей скоростью.

    Слушание дела состоится в Верховном суде округа Хэмпден.

    Газета The Washington Post обвинила Пентагон в том, что он потратил полученный для приобретения и производства средств защиты от коронавируса миллиард долларов на покупку оружия.

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