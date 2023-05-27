Мир 27 мая 2023, 19:12 Двух уроженцев Китая арестовали в США «за работу на Пекин» Минюст США сообщил об аресте уроженцев КНР, названных агентами Пекина Unsplash

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Двух уроженцев Китая арестовали в США по обвинению в незаконной работе на Пекин. О заключении мужчин под стражу объявил американский Минюст, сообщил «Интерфакс».

Арестованных назвали незарегистрированными агентами КНР. Иск против них опубликовал Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка.

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«Также они обвиняются в сговоре с целью подкупа государственного должностного лица и заговора с целью отмывания денег», — подчеркнули в Минюсте.

Один из обвиняемых — 70-летний бывший гражданин КНР и житель Лос-Анджелеса Джон Чэн. Второй — гражданин Китая и также житель Лос-Анджелеса Лин Фэн

Согласно данным, указанным в иске, мужчины, предположительно, занимались тем, что реализовывали схему, контролируемую китайским правительством.

Что именно это была за схема — не уточняется. Сказано только, что она была нацелена против находящихся в США последователей религиозного движения Фалуньгун. Эта духовная практика запрещена в Китае.

Уроженцев КНР арестовали 26 мая в Калифорнии. Обоим может грозить до 20 лет тюрьмы.