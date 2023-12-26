26 декабря 2023, 14:24
Двух сотрудников посольства Франции в Баку объявили персонами нон грата
МИД Азербайджана объявил двух французских дипломатов персонами нон грата
Двух работников французского посольства в Баку объявили персонами нон грата. Им предписали покинуть Азербайджан в течение 48 часов, сообщили в пресс-службе МИД страны.
Посла Франции Анн Буайон 26 декабря вызвали в ведомство, где выразили серьезный протест деятельности, противоречащей Венской конвенции 1961 года. Двух дипломатов объявили персонами нон грата.
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«Соответствующая нота МИД Азербайджана была вручена послу Франции», — сообщили представители ведомства.
МИД России ранее объявил персонами нон грата американских дипломатов Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. Они вели незаконную деятельность, поддерживали связь с задержанным россиянином Робертом Шоновым и давали ему указания вести подрывную деятельность.
Позже власти США захотели выслать из страны двух сотрудников российского посольства, но не смогли обосновать свое решение. Американская дипломатия показала себя с худшей стороны, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Дипломатия
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