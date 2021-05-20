Двух самых влиятельных воров в законе задержали на Украине. Фото

На Украине полицейские задержали двух самых влиятельных воров в законе — Умку и Лашу Свана. Их намерены обвинить по статье «Установка или распространение преступного влияния» УК страны. Информация об этом появилась на сайте украинской полиции.

«Правоохранители установили все сферы их деятельности и связи. Эти лица с верхушки преступного мира образовывали преступные группировки и контролировали через своих представителей криминалитет в государстве», — говорится в заявлении.

В ведомстве также сообщили, что задержанные подстрекали к совершению новых преступлений и способствовали появлению дополнительных угроз для безопасности жителей.

Источник фото: официальный сайт Национальной полиции Украины

По данным следствия, Умку короновали в 2014 году, а Лаша Сван стал вором в законе в 1995-м. Они получили свои высокие звания от «топ-представителей российского криминального мира», уточнили в пресс-службе. Задержанные считались влиятельными персонами. Они контролировали сразу несколько областей — Днепропетровскую, Одесскую, Николаевскую, Запорожскую и части западного региона.

Умку сотрудники полиции задержали в аэропорту Днепра при попытке покинуть страну, а Лашу Свана — в одном из городских отелей.