Двух рыбаков обнаружили в Тихом океане после 42 дней поисков

Рыбаков с Маршалловых островов, которые пропали почти полтора месяца назад, наконец нашли. Они находились в Тихом океане и проплыли почти 1,6 тысячи километров.

Как сообщило новозеландское радио RNZ Pacific, утром 14 мая их катер увидели у берегов микронезийского острова Намолук. Это самый маленький атолл в Микронезии.

Трое моряков отправились рыбачить еще 2 апреля. Они отплыли от острова Ибай. Однако их планам помешала погода. Они столкнулись с сильной бурей, их лодка потеряла управление и легла в дрейф. Единственный мотор оказался неисправен.

Американская армия, береговая охрана и морской патруль Маршалловых островов занимались поисками пропавших. О судьбе третьего рыбака ничего не известно.

Власти Федеративных Штатов Микронезии направили запрос правительству Маршалловых островов, чтобы отправить за людьми патрульное судно. Оно доставит их домой.

Тем временем на другой стороне Тихого океана жители Южной Калифорнии делают фото и видео необычного явления. Дело в том, что на побережье наступил сезон светящихся волн. Они приобретают неоновый оттенок благодаря биолюминесценции.