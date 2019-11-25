Двух россиян спасли в Южной Корее с перевернувшейся лодки

На западном побережье Корейского полуострова перевернулась лодка, на которой находились три гражданина Южной Кореи и два россиянина. Жителей РФ удалось спасти.

Судно принадлежало ферме, занимающейся разведением устриц. Оно вышло в воды Желтого моря в воскресенье и не вернулось. Береговой охране о пропаже стало известно вечером 24 ноября, уточнило агентство Yonhap.

Лодку нашли перевернутой. Она дрейфовала приблизительно в 7,5 километра юго-западнее города Кунсана. Двух россиян спасли. Погиб 70-летний южнокореец — его тело был привязано к борту. Еще два члена экипажа считаются пропавшими без вести.

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Граждан России доставили в больницу на вертолете. Мужчины 38 и 26 лет находились в сознании. Они рассказали, что привязали тело южнокорейца к судну после того, как тот утонул. Так рыбаки не дали волнам унести погибшего.

Поиски двух других рыбаков продолжаются. Находившиеся на судне занимались сбором морской капусты.