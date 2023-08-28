Мир 28 августа 2023, 23:29 Двух россиян обвинили в шпионаже в пользу Израиля в Ливане Naharnet: в Ливане арестовали двух россиян по подозрению в шпионаже flickr.com

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Двух россиян арестовали в Ливане по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщил ливанский новостной портал Naharnet.

По данным журналистов, следственный судья военного трибунала Ливана Фади Савван допросил задержанных россиян и обвинил их в «преступлениях, связанных с предоставлением израильскому врагу сведений, которые ставят под угрозу безопасность Ливана».

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После этого он выписал ордер на арест россиян.

По закону, ливанских или арабских граждан, которых обвинили в шпионаже в пользу Израиля, могут приговорить к смертной казни, указали в статье.

В августе в Лондоне поместили под стражу трех граждан Болгарии, подозреваемых в шпионаже в пользу России.

В июле спецслужбы Польши задержали украинца. В нем заподозрили российского шпиона. По версии следствия, гражданин Украины следил за критически важной инфраструктурой и польскими военными объектами.