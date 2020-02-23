Двух россиян не пустили провести лекции на Украине

Два россиянина прилетели на Украину, но не смогли пройти дальше погранконтроля в аэропорту Киева. Людей завернули из-за того, что они раньше посещали Крым.

Как сообщили на сайте Госпогранслужбы Украины, 22 февраля в Киев из Минска прилетел российский писатель и журналист. Мужчина живет в Петербурге, а на Украину он приехал, чтобы провести лекции о копирайтинге и поиске вдохновения.

«Но факт, что этот пассажир „искал вдохновения“ в оккупированном Крыму, куда ездил незаконно, не дал ему возможности подзаработать на лекциях в Киеве», — отметили в Госпогранслужбе.

Тем же самым рейсом в Киев прибыла и россиянка, которую пригласили в Киев провести тренинг. По информации ведомства, женщина «обеспечивает коммуникацию группы компаний, ведущих деятельность на временно оккупированном Крымском полуострове».

«В своем профиле россиянка выкладывает фото с мероприятий, организованных российскими силовиками, с запрещенной в Украине атрибутикой и с оружием. У этой путешественницы тоже не получилось попасть на лекции в Киев», — сказано на сайте.

В итоге гражданам России отказали во въезде. Утром 23 февраля их отправили обратным рейсом в Минск. Теперь они не смогут приезжать на Украину в течение трех лет.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума. В том же году на Украине произошел госпереворот и смена власти.