Двух россиян и украинца задержали в Албании по подозрению в шпионаже

Двое граждан России, мужчина и женщина, а также один украинец задержаны в Албании. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что эти три человека подозреваются в шпионаже. Задержаны 23-летний Михаил Зорин и 33-летняя Светлана Тимофеева. Все задержанные находятся в полицейском участке города Элбасана, уточнил «Интерфакс».

В сообщении военного ведомства утверждается, что двое граждан России и один украинец пытались проникнуть на военный завод и сделать фотографии.

«Три человека с паспортами России и Украины пытались проникнуть на завод», — отметили в министерстве.

Известно, что при попытке остановить иностранцев два охранника предприятия получили ранения. Директор оружейного завода в городе Грамши Лоренц Зани заявил, что три человека приближались к объекту, но были замечены военными, после чего произошло столкновение. Двое военных пострадали после того, как один из иностранцев применил некий спрей, пишет РИА «Новости».

Местная прокуратура по данному факту начала расследование, в котором участвуют антитеррористическое подразделение и спецслужбы.