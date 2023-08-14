Мир 14 августа 2023, 10:30 Двух россиян арестовали в Польше по обвинению в шпионаже Глава МВД Польши Каминьский сообщил об аресте 2 россиян по обвинению в шпионаже РИА «Новости»

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Двух граждан России задержали в Польше по делу о шпионаже. Об этом сообщил глава МВД республики Мариуш Каминьский на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Он указал, что россиян задержало Агентство внутренней безопасности Польши в сотрудничестве с полицией. По словам Каминьского, координирующего работу спецслужб, граждане РФ распространяли пропагандистские материалы ЧВК «Вагнер» в Кракове и Варшаве.

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«Оба услышали обвинения, касающиеся, в частности, шпионажа, и были арестованы», — написал польский министр.

Агентство внутренней безопасности Польши ранее задержало гражданина Белоруссии по обвинению в шпионаже для России. Правоохранители республики назвали его 16-м подозреваемым в сотрудничестве с «российской шпионской сетью». По версии польских спецслужб, мужчина наблюдал за портами и военными объектами.