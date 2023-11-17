Мир 17 ноября 2023, 14:52 Двух поляков на надувной лодке задержали на границе с Белоруссией Белорусские пограничники задержали поляков, пересекавших границу на лодке Официальный канал Государственного пограничного комитета Республики Беларусь

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В Брестском районе Белоруссии пограничники задержали двух поляков, которые пытались пересечь границу на надувной лодке. Об этом сообщила пресс-служба Государственного погранкомитета республики.

Мужчин поймали на берегу реки Буг. Один из задержанных рассказал, что он и его подельник пытались перевезти в Белоруссию контрабанду. Поляков поместили в изолятор временного содержания Брестской погрангруппы.

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«Ночью 16 ноября в Брестском районе пограничники выявили двух граждан Польши», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе Госпогранкомитета добавили, что польские пограничники быстро реагируют на присутствие неизвестных у границы. Но на этот раз никакой реакции от силовиков не последовало.

В октябре белорусские пограничники обнаружили у границы с Польшей двух беженцев из Ирана. Один из них оказался мертвым. Оставшийся в живых мужчина рассказал, что попал в Белоруссию из Польши. По его словам, их с другом задержали польские силовики, избили и держали на холоде без еды и воды.