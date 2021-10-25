Двух полицейских ранили в Австралии

В городе Перт (Австралия) застрелили мужчину, который ранил двух сотрудников полиции. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на иностранные СМИ.

По данным издания, правоохранители приехали к одному из домов после жалоб на беспорядки. Внутри возникла потасовка, в ходе которой нападавший достал нож. Отмечается, что полицейские делали все возможное, чтобы усмирить агрессивного мужчину. В результате им пришлось применить электрошок и оружие. Злоумышленник скончался, а стражи правопорядка получили ранения.