Мир 17 марта 2023, 15:53 Двух полицейских, прибывших на вызов, застрелили в канадском городе Эдмонтон

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Семейный конфликт закончился гибелью двух сотрудников правоохранительных органов в канадском городе Эдмонтон. Об этом рассказал сайт «Политика сегодня» со ссылкой на слова премьер-министра страны Джастина Трюдо.

По данным канадских СМИ, стражей порядка застрелил мужчина, к дому которого они прибыли сразу после звонка очевидцев. Шансов среагировать у полицейских и достать табельное оружие просто не было.

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Джастин Трюдо выразил слова соболезнования родным и близким погибших.

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