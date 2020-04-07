Двух погибших с коронавирусом зафиксировали в Молдавии

«К сожалению, у нас умерли двое мужчин, оба в возрасте 68 лет. Выражаем соболезнования семьям погибших», — отметила Думбрэвяну.

По информации сайта RT, министр уточнила, что инфекцию вылечили у 40 человек.

Ранее глава Молдавии Игорь Додон призвал представителей оппозиции отказаться от политического противостояния на время пандемии коронавируса.