Двух погибших с коронавирусом зафиксировали в Молдавии
Молдавский министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну заявила, что из-за коронавирусной инфекции погибли два человека. Об этом сообщило РИА «Новости».
«К сожалению, у нас умерли двое мужчин, оба в возрасте 68 лет. Выражаем соболезнования семьям погибших», — отметила Думбрэвяну.
По информации сайта RT, министр уточнила, что инфекцию вылечили у 40 человек.
Ранее глава Молдавии Игорь Додон призвал представителей оппозиции отказаться от политического противостояния на время пандемии коронавируса.