Двух пассажиров нашли мертвыми на финском пароме. Трупы были в разных каютах

Выборгские таможенники нашли у финки 400 пачек сигарет Подробнее

Тела людей обнаружили ночью 20 октября в разных каютах. Сначала наткнулись на 25-летнюю девушку, а через два часа оказалось, что в другом помещении был 21-летний молодой человек.

Оба граждане Финляндии, но полиция Таллина утверждает, что случаи никак не связаны между собой. Никаких признаков насилия у погибших не увидели.

«Когда результаты вскрытия будут готовы, мы узнаем точную причину смерти. Если мы узнаем, что они умерли в результате насилия, мы начнем уголовное расследование», — отметили правоохранители.

Tallink Silja Europa является паромом для перевозки пассажиров и грузов. Судно может вмещать более трех тысяч человек и принадлежит компании Tallink. Паром курсирует по линии от Таллина до Хельсинки.