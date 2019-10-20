  • Двух пассажиров нашли мертвыми на финском пароме. Трупы были в разных каютах

    20 октября 2019, 15:18

    Дарья Бунякова

    Двух граждан Финляндии с разница в два часа нашли мертвыми в каютах парома Tallink Silja Europa. Судно прибыло в Таллин и теперь эстонская полиция начнет расследование. Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat со ссылкой на правоохранителей.
    Двух пассажиров нашли мертвыми на финском пароме. Трупы были в разных каютах

    Выборгские таможенники нашли у финки 400 пачек сигарет

    Подробнее

    Тела людей обнаружили ночью 20 октября в разных каютах. Сначала наткнулись на 25-летнюю девушку, а через два часа оказалось, что в другом помещении был 21-летний молодой человек.

    Оба граждане Финляндии, но полиция Таллина утверждает, что случаи никак не связаны между собой. Никаких признаков насилия у погибших не увидели.

    «Когда результаты вскрытия будут готовы, мы узнаем точную причину смерти. Если мы узнаем, что они умерли в результате насилия, мы начнем уголовное расследование», — отметили правоохранители.

    Tallink Silja Europa является паромом для перевозки пассажиров и грузов. Судно может вмещать более трех тысяч человек и принадлежит компании Tallink. Паром курсирует по линии от Таллина до Хельсинки.