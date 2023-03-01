01 марта 2023, 17:24
Двух немецких дипломатов вышлют из Ирана
Внешнеполитическое ведомство Ирана решило выслать из страны двух сотрудников диппредставительства Германии. Об этом написала «Политика Сегодня».
В иранском МИД объяснили решение о высылке немецких дипломатов вмешательством во внутренние дела страны.
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Отмечается, что министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян намерен посетить Россию. Визит главы ведомства может состояться уже в этом месяце.
Дипломатия
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