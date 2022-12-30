Мир 30 декабря 2022, 22:31 Двух мужчин задержали в Париже за угрозы «все взорвать» Figaro: на вокзале Монпарнас в Париже задержали двух пьяных мужчин за угрозы все взорвать РИА «Новости»

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В Париже на вокзале Монпарнас задержали двух мужчин, которые пронесли в здание газовые баллоны и кричали, что собираются «все вокруг взорвать». Об этом написала газета Figaro.

После того, как их доставили в отделение, задержанные повторили свои угрозы.

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Сообщается, что мужчины, предположительно бездомные, были пьяны. По данным газеты, один из них оказался ранее судимым французом в возрасте 51 года, другой — 29-летним тунисцем.

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Девять газовых баллонов, которые нашли в их сумках при обыске, оказались неопасны, других взрывных устройств у них с собой не было. Теперь им предъявят обвинение в «подстрекательстве к терроризму».

На вокзале провели тщательная проверка безопасности, туда направили отряд саперов.

Утром 30 декабря Московский кредитный банк тоже получил угрозу о взрывах. На электронную почту компании пришло письмо с сообщением, что якобы все отделения банка в столице заминировали. За разминирование шантажистка потребовала миллиард рублей.