Двух младенцев по ошибке привили от коронавируса в Бразилии

Двое младенцев были экстренно доставлены в больницы в Бразилии после того, как им вместо плановой прививки по ошибке ввели вакцину от коронавируса. Такую информацию распространили местные СМИ и уточнили, что речь идет о двухмесячной девочке и четырехмесячном мальчике.

По данным портала UOL, все произошло в минувший четверг в городе Сорокаба на юге страны. Детям должны были ввести комбинированный препарат против против коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита B и гемофильной инфекции типа B. Но вместо этого по ошибке обоим младенцам сделали уколы американской вакцины Pfizer. Оба малыша отреагировали на введение препарата скачком температуры, и было решено их госпитализировать.

Теперь детям предстоит ближайшие семь дней провести под пристальным наблюдением медиков. Каждые два дня им будут проводить анализы, изучать результаты кардиограммы. По информации бразильских властей, это уже не первый такой случай в стране. Каждый раз грудные дети, которым по ошибке вводили вакцину против коронавируса, показывали схожие симптомы.

После врачебной ошибки в пункте вакцинации, где все произошло, начали служебную проверку. Медсестру, которая сделала детям прививки, отстранили от работы.