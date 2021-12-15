Двух миротворцев ООН ранили в Мали

В Мали при взрыве самодельного взрывного устройства пострадали два миротворца Миссии ООН. По словам официального представителя Генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика, пострадавшие были доставлены в госпиталь ООН, написал ТАСС.

«Миссия ООН в Мали сообщила, что патруль миротворцев подорвался сегодня в результате взрыва самодельного устройства. Согласно предварительным данным, двое миротворцев были ранены», — процитировал RT слова Дюжаррика.

Ранее в Мали произошел подобный случай. В октябре в результате подрыва целой группы погиб один миротворец ООН. Еще три человека получили ранения.