Двух китов, которых выбросило на берег, спасли в Буэнос-Айресе

В Аргентине на берег выбросило двух горбатых китов весом около восьми тонн. Их пришлось спасать местным жителям. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда».

Сначала на пляже оказалась самка, потом недалеко от нее обнаружили и самца. К операции по спасанию подключились 30 человек, им предстояло переместить китов в воду. Также был задействован экскаватор.

Перед тем как отправить животных в океан, им расправили плавники, чтобы они смогли нормально дышать.

В последние годы участились случаи, когда млекопитающие выбрасываются на берег. Для их спасения люди выработали специальную методику.