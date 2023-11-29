Важное 29 ноября 2023, 12:19 Двух израильтянок с российским гражданством освободят из сектора Газа 29 ноября IMAGO/Mohammed Nasser apaimage/globallookpress

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Помимо 10 израильских пленных, освобождение которых из сектора Газа согласовывалось заранее, ХАМАС освободит еще двух израильтянок с российским гражданством. Это произойдет сегодня, 29 ноября, сообщило РИА «Новости».

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху получил список с именами похищенных израильтян, планируемых к освобождению в среду, написало издание Times of Israel. Родственников заложников проинформировали.

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Это уже шестая группа заложников, которую освобождают с начала действия временного перемирия между ЦАХАЛ и ХАМАС. Режим прекращения огня сперва распространили на четыре дня, затем его продлили еще на два. Условия соглашения подразумевают, что его можно пролонгировать в общей сложности до 10 суток. Для этого ХАМАС должен ежедневно освобождать минимум 10 заложников, а Израиль — по трое заключенных палестинцев в обмен на каждого заложника.