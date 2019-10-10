Двух информаторов адвоката Трампа задержали в США. Они украинцы

По информации газеты, которая ссылается на собственные источники, Парнас и Фруман 10 октября предстанут перед Федеральным судом штата Вирджиния. Их интересы будет представлять адвокат Джон Дауд, он не прокомментировал информацию о задержании.

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Издание отметило, что Парнас и Фруман значатся среди жертвователей на избирательные кампании Республиканской партии, в том числе на президентскую Дональда Трампа. В документах Федеральной избирательной комиссии зафиксировано, что в мае 2018 года они перевели фонду America First Action 325 тысяч долларов.

По данным СМИ, Парнас и Фруман, а также нефтяной магнат Гарри Сарджант III могли участвовать в попытке смены руководства украинского «Нафтогаза».

Сейчас в отношении Дональда Трампа проводится расследование того, насколько он пытался стимулировать Украину возобновить разбирательство по делу семьи Байденов, которое было закрыто еще два года назад. Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group, которая является одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В 2016 году Байден-старший, будучи вице-президентом, требовал от Украины жесткой антикоррупционной политики и призывал к отставке генпрокурора Виктора Шокина. Последний в этот момент расследовал деятельность Burisma.