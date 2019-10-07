Двух гастарбайтеров с Украины избили в Польше за родную речь

Двое приезжих с Украины пострадали от рук поляков в городе Владыславово. Приехавшие на заработки в Польшу молодые люди решили сходить в ночной клуб, где их жестоко избили за украинскую речь.

На мужчин напали охранники заведения, сообщило издание Dziennik Baltycki. В результате один из них впал в кому на 18 дней.

Произошла драка еще летом, однако известно о ней стало только сейчас. В клуб Czarny Koń 23-летний Николай и 19-летний Владислав решили пойти выпить. Во Владыславово братья приехали по шестимесячной рабочей визе.

Очевидцы уверяют, что вели себя молодые люди вежливо и спокойно. Они решили выйти на улицу, где стояли, разговаривая на родном языке. Это не понравилось охранникам заведения: услышав украинский те набросились на братьев, начали их избивать и применили слезоточивый газ.

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Мужчинам потребовалась медицинская помощь. Состояние Николая было наиболее тяжелым: врачи диагностировали у украинца отек головного мозга. Он частично потерял память, одна сторона тела молодого человека обездвижена, он не может разговаривать.

Одного из нападавших арестовали на три месяца. Другому запретили выезд из страны и поместили под наблюдение. Родственники пострадавшего собирают деньги на его лечение.