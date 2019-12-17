Двух братьев осудили в Австралии за попытку совершить теракт на борту самолета

По данным издания, в 2017 году австралийские правоохранители задержали несколько человек по подозрению в подготовке теракта на борту самолета авиакомпании Etihad Airways. Террористы попытались пронести взрывчатку в электрической мясорубке. Кроме того, они планировали совершить газовую атаку. Для этого они намеревались использовать устройство, которое распыляет отравляющие вещества.

Одного из осужденных приговорили к 40 годам тюрьмы, а другого — к 36 годам.