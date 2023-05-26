Мир 26 мая 2023, 01:47 Двух бойцов из Северной Осетии освободили из украинского плена Глава Северной Осетии Меняйло: из украинского плена освободили двух жителей региона Pxhere

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Двух жителей Северной Осетии освободили из украинского плена. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меняйло.

«Наших парней — Казбека Габеева и Георгия Тменова — освободили из плена!» — написал Меняйло.

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По его словам, жителей региона сейчас везут в госпиталь в Подмосковье, где им предстоит пройти реабилитацию. После этого мужчины отправятся домой.

В начале мая в Россию из украинского плена вернули трех летчиков ВКС, сообщили в российском Минобороны. Там добавили, что это стало возможным в результате сложных переговорных процессов. Военнослужащим в украинском плену грозила смертельная опасность. После освобождения медики и психологи приступили к оказанию им всей необходимой помощи.

Правительство Австралии добилось освобождения своего гражданина Кеннета Эллиота, которого похитили семь лет назад в Западной Африке. Как указала в сообщении глава МИД страны Пенни Вонг, Эллиот находится в безопасности и воссоединился со своей женой Джослин и их детьми. Сейчас Кеннету Эллиоту 88 лет. Его вместе с женой похитили исламистские боевики в январе 2016 года в Буркина-Фасо. Спустя три недели супругу освободили, врач остался в плену.