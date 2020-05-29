Двух австралийцев наняли для сексуальных игр. Они вооружились мачете и вломились не в тот дом

Житель Южного Уэльса в Австралии нанял за пять тысяч долларов двух мужчин для воплощения своей сексуальной фантазии. Они вооружились мачете и рано утром заявились по указанному адресу. Их встретил совершенно другой человек, который ждал в гости друга на утренний кофе.

Как пишет сайт «Би-би-си», этим курьезом заинтересовалась полиция — все-таки чужой дом и вооруженные люди. В ходе расследования все прояснилось. Пока нанятые мужчины собирались, заказчик успел переехать за 50 километров от указанного в переписке в Facebook адреса.

Мужчины распрощались с перепуганным новым хозяином этого дома и все-таки поехали к заказчику. Туда и нагрянула полиция. Судья не увидел ничего страшного в том, что люди приехали с мачете. По мнению представителя закона, они вполне могли использовать его для сексуальных утех.

Изначально заказчик хотел, чтобы его «связали и погладили метлой». В чем связь между метлой и мачете, «Би-би-си» не объясняет. Все закончилось мирно, никого за этот конфуз наказывать не стали.