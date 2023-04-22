22 апреля 2023, 04:43
Двух американцев осудили в США за подготовку диверсий — Минюст
Минюст США: двух американцев приговорили к долгим тюремным срокам за подготовку диверсий
В США к длительным тюремным срокам приговорили двух американцев. Им вменяется организация диверсий на энергетических объектах. Об этом сообщило министерство юстиции.
«План заключался в том, чтобы с помощью мощных ружей атаковать подстанции или электрические сети. Подзащитные полагали, что реализация их плана будет стоить правительству миллионы долларов и вызовет волнения среди американцев в регионе», — говорится в пресс-релизе ведомства.
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Обвиняемые считали, что отключение электричества на многие месяцы приведет к войне и спровоцирует следующую Великую депрессию. Граждане США 20-летний Кристофер Кук и 24-летний Джонатан Фрост признали себя виновными и получили 92 и 60 месяцев тюрьмы.
Последствия дефолта в США грозят обрушить мировую экономику, Америка стоит на пороге крупнейшей экономической рецессии, заявил политолог-американист Малек Дудаков. Его слова привел РИА ФАН.
США
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