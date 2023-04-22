Мир 22 апреля 2023, 04:43 Двух американцев осудили в США за подготовку диверсий — Минюст Минюст США: двух американцев приговорили к долгим тюремным срокам за подготовку диверсий Freepik

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В США к длительным тюремным срокам приговорили двух американцев. Им вменяется организация диверсий на энергетических объектах. Об этом сообщило министерство юстиции.

«План заключался в том, чтобы с помощью мощных ружей атаковать подстанции или электрические сети. Подзащитные полагали, что реализация их плана будет стоить правительству миллионы долларов и вызовет волнения среди американцев в регионе», — говорится в пресс-релизе ведомства.

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Обвиняемые считали, что отключение электричества на многие месяцы приведет к войне и спровоцирует следующую Великую депрессию. Граждане США 20-летний Кристофер Кук и 24-летний Джонатан Фрост признали себя виновными и получили 92 и 60 месяцев тюрьмы.

Последствия дефолта в США грозят обрушить мировую экономику, Америка стоит на пороге крупнейшей экономической рецессии, заявил политолог-американист Малек Дудаков. Его слова привел РИА ФАН.