Дворец древней цивилизации майя нашли в Мексике. Видео

Как рассказали в Национальном институте антропологии и истории Мексики, найденное здание в Кулубе имеет длину 55 метров, ширину 15 и высоту шесть метров. Дворец состоит из шести комнат. Внутри есть две жилые комнаты, алтарь и большая круглая печь. Археологи также обнаружили человеческие останки в захоронении рядом с дворцом. Их направят на судебно-медицинское исследование, чтобы лучше узнать о жителях Кулубы периода майя.

«Мы очень мало знаем об архитектурных особенностях этого региона к северо-востоку от Юкатана. Поэтому одной из наших основных задач, а также защиты и восстановления культурного наследия, является изучение архитектуры Кулубы. Это только начало работы», — заявил ведущий археолог Альфредо Баррера Рубио. Его слова привел сайт издания The Guardian.

Майя построили одну из величайших цивилизаций Западного полушария. Она процветала в Центральной Америке, в том числе на юге Мексики, в Гватемале, Белизе и Гондурасе. В городах майя были пирамидальные храмы и огромные каменные здания. Индейцы использовали сельское хозяйство и металлообработку, разработали сложные ирригационные системы и изобрели иероглифическую письменность.

Но цивилизация майя резко и таинственно исчезла приблизительно тысячу лет назад. Ученые предполагают, что они могли исчезнуть в результате войны, климата, эпидемии. Основанные индейцами города, в том числе Чичен-Ица, до сих пор привлекают туристов.