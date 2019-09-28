  • Двоюродные братья воссоединились через 75 лет после Холокоста

    28 сентября 2019, 02:37

    Анастасия Кукова

    Моррис Сана и Саймон Майровиц расстались в 1940 году, когда их семьи бежали из оккупированной гитлеровцами Румынии. Все эти годы они были уверены, что один из них погиб по время геноцида евреев в ходе Второй мировой войны.
    Двоюродные братья воссоединились через 75 лет после Холокоста

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    Мальчики были лучшими друзьями, но смогли воссоединиться только сейчас в Израиле. Как сообщило издание ВoredРanda, встречу устроили племянница Морриса и дочь Саны, нашедшие родственников через Facebook. Женщины списались, и выяснили, что Саймон жив и здоров, живет в Великобритании, а Моррис поселился в Тель-Авиве.

    Их разлучила война, так их семьи не смогли бежать из Румынии вместе. Все эти годы мужчины считали, что один из них погиб в концлагере.

    Им сейчас за 80, Сане уже 87, Майровицу еще 85, но они планируют поддерживать связь и видеться так часто, как только смогут.

    Опубликованное в Сети видео их встречи вызвало невероятный отклик. Люди писали, что не могли сдержать слез, и благодарили тех, кто выложил видео за незабываемые и чистые эмоции.